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Шведка Ханна Эберг с одним промахом завоевала золото ЧМ в индивидуальной гонке

В Оберхофе (Германия) завершилась индивидуальная женская гонка на 15 км, проходившая в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг. Второй стала её соотечественница Линн Перссон. Бронзовую награду завоевала итальянка Лиза Виттоцци.



Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).

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Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены от участия на ЧМ решением Международного олимпийского комитета (IBU).