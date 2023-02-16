«Мог бы над ним подшутить». Латыпов — об ошибке Фийона Майе, перепутавшего финишный створ

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался об ошибке француза Кентена Фийона Майе, который перепутал створы на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2023 по биатлону. Напомним, Латыпов допустил аналогичную ошибку в 2021 году в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.

«Да мне прислали, что он тоже створ перепутал, но смог сохранить бронзовую медаль. Меня просили прокомментировать, но что комментировать? Я не там. Может быть, если бы был там, смог бы как-то подшутить.

Бывает такое. Наверное, он был сосредоточен на результате и проехал мимо. Самое главное, что он вовремя повернулся, если бы он чуть дальше уехал, то шансов у него было бы намного меньше.

Вспоминаю свою ошибку с юмором или с горечью? Я и тогда особо не горевал (улыбается). Понятно, что оплошность была, но это, скорее, опыт – нужно быть внимательнее на последних метрах дистанции. Там я был сконцентрирован на сильный финиш, выкладывался по полной и уже не смотрел вперёд. Конечно, сейчас уже внимательнее смотрю, чтобы не перепутать (улыбается)», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»: