«Это просто пыль». Латыпов — о предложениях МОК по возвращению российских спортсменов

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к международным соревнованиям под нейтральным флагом.
«Готов ли выступать под нейтральным флагом? Не знаю, пока же предложение не поступало. Вот как поступит – и подумаем. Сейчас очень много дискуссий насчёт этого, и я не могу пока это прокомментировать, потому что нет ясности. Многие высказываются, но это просто обычное мнение людей. Когда будут какие-то голосования или ещё что-то, когда уже будет определённый порядок действий по возвращению сборных России и Беларуси, тогда уже действительно всем стоит подумать. Думаю, это в любом случае будет решаться коллективно, и Министерством спорта, и нашими спортивными федерациями. Будет какое-то обсуждение, и вряд ли будет так, что кто-то скажет: «Я хочу», – и поедет. Мы же бегаем за свою страну, и это будет очень важное решение не только для каждого спортсмена, но и для всей страны.
Сейчас эти разговоры – просто пыль, чтоб как-то раззадорить людей. Это больше на нервы действует, а не успокаивает. Ждём, пока будет точная информация. В любом случае мы готовимся и строим оптимистичные планы, что мы, дай бог, вернёмся на международную арену», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Читайте полное интервью с Эдуардом Латыповым на «Чемпионате»:
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