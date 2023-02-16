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Йоханнес Бё завоевал пятую золотую медаль на текущем чемпионате мира

Йоханнес Бё завоевал пятую золотую медаль на текущем чемпионате мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Бё завоевал уже пятое золото на текущем чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Пятую золотую медаль Йоханнес выиграл в одиночной смешанной эстафете, где выступил в паре с Марте Рёйселанд. Несмотря на то, что Бё зашёл на штрафной круг на предпоследнем огневом рубеже, норвежцы сумели завоевать титул.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё) — 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов).
2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) — отставание 13,8 секунды (6 промахов).
3. Италия (Лиза Витоцци, Томазо Джакомель) +51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).

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