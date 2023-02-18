Себастиан Самуэльссон: начинаю морально уставать на чемпионате мира

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон признался, что испытывает проблемы с усталостью на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).



«Я начинаю морально уставать на чемпионате мира. С телом всё в порядке, а значит, что проблемы в голове. Думаю, все прекрасно понимают, что при графике семь гонок за 12 дней бывают дни, когда состояние не супер. Сейчас я должен попытаться восстановиться. Речь идёт не только о получении энергии, правильном питании, хорошем сне, а прежде всего о попытках расслабиться между гонками», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Напомним, на ЧМ-2023 Самуэльссон завоевал бронзу в гонке преследования и стал третьим в индивидуальной гонке.