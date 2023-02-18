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Анастасия Гореева рассказала, за кого болеет на чемпионате мира — 2023

Анастасия Гореева рассказала, за кого болеет на чемпионате мира — 2023
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, кого поддерживает на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Смотрю чемпионат мира по биатлону. Особенно сильно мы болели за команду Италии в сингл-миксте. К сожалению, Томмазо Джакомель нас немножко расстроил и подвёл (улыбается). Болели за них, потому что там молодой Джакомель и Лиза Виттоцци, которая, наверное, является моим фаворитом. Мне нравится её техника, нравится её стрельба, за ней я больше всего слежу. Также на Кубке мира удивляет стрельба Жулии Симон. Удивляют, конечно, победы Йоханнеса. Я думаю, что он возьмёт все семь золотых медалей», — сказала Гореева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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