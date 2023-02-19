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Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе

Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе
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В Оберхофе (Германия) прошёл женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Его победительницей стала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Для 27-летней Эберг эта победа стала уже второй на текущем чемпионате мира после золотой медали в индивидуальной гонке. Также на её счету серебро в спринте.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, женщины. 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2 промаха).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 4,8 (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,8 (3).
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +34,7 (1).
5. Маркета Давидова (Чехия) +51,4 (2).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +57,7 (1).

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Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
19 февраля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
36:48.0
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+4.8
3
Жулия Симон
Франция
+20.8
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