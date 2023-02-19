Видеообзор победы Ханны Эберг в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

В Оберхофе (Германия) прошёл женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Его победительницей стала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Для 27-летней Эберг эта победа стала уже второй на текущем чемпионате мира после золотой медали в индивидуальной гонке. Также на её счету серебро в спринте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, женщины. 12,5 км



1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2 промаха).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 4,8 (1).

3. Жулия Симон (Франция) +20,8 (3).

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +34,7 (1).

5. Маркета Давидова (Чехия) +51,4 (2).

6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +57,7 (1).