«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось». Симон — о ЧМ в Оберхофе

Французская биатлонистка Жулия Симон подвела итоги выступления на чемпионате мира, который проходил в Оберхофе (Германия).

В активе лидера общего зачёта Кубка мира текущего сезона три медали прошедшего чемпионата мира: золото в гонке преследования и бронзовые медали в масс-старте и смешанной эстафете.

«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось. Я получила положительные эмоции от чемпионата мира и, в частности, от того, что мне удалось получить свои первые индивидуальные медали. Это очень здорово, несмотря на четвёртое место в эстафете», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Чемпионат мира по биатлону проходил в Оберхофе с 8 по 19 февраля.