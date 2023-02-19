«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось». Симон — о ЧМ в Оберхофе
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Французская биатлонистка Жулия Симон подвела итоги выступления на чемпионате мира, который проходил в Оберхофе (Германия).
В активе лидера общего зачёта Кубка мира текущего сезона три медали прошедшего чемпионата мира: золото в гонке преследования и бронзовые медали в масс-старте и смешанной эстафете.
«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось. Я получила положительные эмоции от чемпионата мира и, в частности, от того, что мне удалось получить свои первые индивидуальные медали. Это очень здорово, несмотря на четвёртое место в эстафете», — приводит слова Симон Nordic Magazine.
Чемпионат мира по биатлону проходил в Оберхофе с 8 по 19 февраля.
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