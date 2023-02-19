Менеджер сборной Франции: результаты Симон исключительны

Менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье прокомментировал выступление женской команды на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). Французская сборная завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете, ещё две медали в копилку команды принесла лидер общего зачёта Кубка мира Жулия Симон, выигравшая гонку преследования и финишировавшая третьей в масс-старте.
«Результаты Жулии Симон исключительны. Вернуться с чемпионата мира с тремя медалями может не каждый спортсмен.
Несмотря на эстафету, результаты женской группы в целом очень хорошие, как и весь сезон. Это команда, которая находится в процессе создания, но ещё не созрела, и мы можем ожидать лучших результатов в ближайшие годы», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.
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