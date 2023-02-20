Богалий высказалась о победах Халили и Гореевой в общем зачёте Кубка России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала победы Карима Халили и Анастасии Гореевой в общем зачёте Кубка России.
«Карим очень здорово начал сезон и уверенно выглядел осенью, в начале зимы. В ноябре и декабре был в форме даже лучше, чем после Нового года. И тем не менее он сохранил запасы под конец сезона и заслуженно выиграл.
Халили прогрессирует, может быть, не так быстро, как от него ждали, как он сам хотел. Но такие стабильные выступления строятся на грамотном как техническом, так и ментальном подходе. Поэтому Карим на верном пути.
Настя — молодая талантливая спортсменка, авансов выдавали в её адрес действительно много. Но прошлые сезоны у неё, откровенно говоря, были не самыми простыми, и здорово, что она смогла выйти из этой ситуации победительницей», – приводят слова Богалий «Известия».
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