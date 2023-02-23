Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко — вторая

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.
Лариса Куклина прошла дистанцию за 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах. Вернувшаяся после болезни Анастасия Шевченко с двумя промахами проиграла Куклиной лишь 5,6 секунды. Наталья Гербулова также с двумя промахами стала третьей.
Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 47.32,4 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +5,6 (2 промаха).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +8,0 (2 промаха).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +47,3 (2 промаха).
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.02,8 (4 промаха).
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