Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко — вторая

Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Лариса Куклина прошла дистанцию за 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах. Вернувшаяся после болезни Анастасия Шевченко с двумя промахами проиграла Куклиной лишь 5,6 секунды. Наталья Гербулова также с двумя промахами стала третьей.

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 47.32,4 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +5,6 (2 промаха).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +8,0 (2 промаха).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +47,3 (2 промаха).
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.02,8 (4 промаха).

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023