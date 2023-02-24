Тренер сборной России рассказал об особенностях суперпреследования
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал об особенностях суперпреследования, которое пройдёт 25 февраля в рамках первого этапа чемпионата России по биатлону.
«Самым важным я бы назвал стрессоустойчивость и возможность контролировать себя в условиях, когда мало времени и нужно быстро принимать решения. Если спортсмены смогут среагировать на ветер и тактику, которой нужно придерживаться на дистанции, то у них должно получиться», – приводит слова Башкирова Мetaratings.
Суперпреследование на чемпионате России у мужчин пройдёт в два этапа: квалификация, где спортсмены преодолеют дистанцию 4,5 км с двумя огневыми рубежами, и дистанция 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Оба этапа пройдут в один день.
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