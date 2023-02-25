Доротея Вирер с мужем посетила модное мероприятие от Armani. Фото

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер с супругом Стефано Коррадини посетила модный показ зимней коллекции Armani.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

На данный момент Вирер занимает четвёртую строчку в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023. По прошествии шести этапов КМ итальянка четыре раза заходила на подиум в личных гонках. Лидерство в рейтинге удерживает французская биатлонистка Жулия Симон.

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Также она двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.