Золото ЧМ в эстафете — особенное для Доротеи Вирер. Она ждала этой победы десять лет

Женская сборная Италии одержала красивую победу в эстафете на чемпионате мира – 2023 по биатлону в Оберхофе. Каждая из биатлонисток сделала тот максимум, которого от неё ждали. Итальянки никогда раньше не выигрывали эстафеты на чемпионатах мира, но дважды были бронзовыми призёрами. И все три раза в составе сборной Италии неизменно была биатлонистка, которую считают одной из самых ярких спортсменок мира. Это Доротея Вирер.

В 2013-м юная биатлонистка была забойщицей сборной Италии. На итальянских спортсменок мало кто ставил. Ведь в соперницах были мощные команды Норвегии, Германии, Франции, Украины. Да и шансы россиянок котировались значительно выше. Кто бы мог подумать, что именно в борьбе со сборной России итальянская команда в итоге возьмёт свою первую в истории эстафетную медаль на чемпионатах мира?

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Вместе с Доротеей Вирер призёрами стали Николь Гонтье, Микела Понца и Карин Оберхофер.

Доротея Вирер на ЧМ-2013 Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Через два года Вирер, которая быстро превратилась в лидера сборной Италии, была уже финишёром своей команды. А забойщицей была юная Лиза Виттоцци. И вновь итальянки вели борьбу со сборной России. И вновь, как и два года назад, россиянки остались на четвёртом месте: Вирер, хоть и уступила в битве за серебро француженке, Екатерину Шумилову оставила далеко позади.

Вместе с Доротеей Вирер и Лизой Виттоцци бронзу взяли Николь Гонтье и Карин Оберхофер.

Доротея Вирер на ЧМ-2015 (слева) Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

После того чемпионата Доротея успела взять три золота чемпионатов мира в личных гонках, собрала коллекцию серебра и бронзы, но итальянская команда не могла добраться до медалей в эстафете. Менялись составы, были победы и призовые места на этапах Кубка мира, но не на главных стартах.

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В Оберхофе итальянки, в составе которых была неизменная Вирер, написали новую историю.

Доротея бежала на втором этапе и вывела свою сборную в лидеры. Ей не помешало даже падение на подъёме перед выходом на стрельбище. Да, по времени она немного потеряла, но такие форс-мажоры обычно сказываются на стрельбе.

Доротея Вирер на ЧМ-2023 Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

«В этом узком повороте я задела ограждение, споткнулась и потеряла около десяти метров. Я очень боялась, что это не позволит мне точно отстрелять, но вместо этого справилась с мишенями без проблем», – призналась Вирер.

Вместе с Самуэлой Комолой, Ханной Аухенталлер и Лизой Виттоцци она бурно отпраздновала победу.

«Мне повезло, что не я бежала последний этап, а могла смотреть за интереснейшей борьбой со стороны. Денизе Херрман на домашнем турнире выглядит очень сильно, но Лиза была просто безупречна. Все мои подруги по команде свою работу сделали великолепно», – подчеркнула Доротея.

Теперь на её счету 12 медалей с чемпионатов мира, треть из которых – золотые. Но историческая победа в эстафете – особая.