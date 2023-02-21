Лидер сборной России по биатлону в потрясающей форме. Чего бы он добился на ЧМ-2023?

Финальный этап Кубка России в Чайковском и чемпионат России в Ижевске тренеры сборной называют главными стартами этого сезона. Усиливал их значимость проходивший параллельно чемпионат мира по биатлону – 2023.

И именно к важнейшим стартам сезона в отличной форме подошёл один из лидеров сборной России Эдуард Латыпов. В восьми последних гонках, включая старты Кубка Содружества в Раубичах, он выиграл шесть золотых наград!

Невольно напрашивается вопрос, а как бы Латыпов выглядел на международном уровне. Смог бы он бороться за медали с лидерами?

«Наш Йоханнес Бё»

В спринте в Чайковском с одним промахом Эдуард Латыпов опередил финишировавшего вторым Даниила Серохвостова на 38,5 секунды. А в гонке преследования Латыпов не просто не подпустил к себе соперников, но и увеличил своё преимущество. Ему удалось пройти дистанцию, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, и на финише он «привёз» Кариму Халили, который стал вторым, одну минуту и одну секунду.

«Я бы не сказал, что это была дуэль с Латыповым. Это футбол в одни ворота. Даже с двумя промахами он бы всё равно выиграл. На российском уровне это наш Йоханнес Бё», – сказал Даниил Серохвостов после спринта.

«Мог бороться за призовые места»

В период важнейших стартов Латыпов находится в великолепной форме и от гонки к гонке показывает блестящие результаты. И, по мнению тренеров, шансы побороться за медали чемпионата мира у Эдуарда точно бы были.

«Йоханнес Бё, конечно, сейчас силён как никогда. И он доказывает, что рядом с ним никто и не стоит, но думаю, что, если бы Эдик в спринте стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам. И то, как он отработал на ноль в преследовании, также давало бы ему шанс и на чемпионате мира стоять на пьедестале. Там может быть всякое, возможно, он бы заставил поволноваться и Йоханнеса Бё. Если бы норвежец помазал немножко больше, Эдуард, может, и поборолся бы с ним», – рассказал тренер Максим Максимов.

«Безусловно, сейчас Латыпов за призовые места однозначно мог бороться, а как там борьба с Бё, сложно сказать, не знаю», – сказал тренер Юрий Каминский.

«Были бы шансы побороться с норвежцами»

О возможной борьбе с норвежской командой высказывался и сам Латыпов:

«Понятно, что с Йоханнесом было бы очень сложно бороться, но с другими норвежцами у нас, думаю, была бы борьба, потому что видно, что и они Йоханнесу очень много проигрывают, так что шансы бы были. Но сейчас это сложно сказать и оценить», – рассуждал Эдуард Латыпов.

Действительно, оценить и сравнить результаты и форму российских биатлонистов с показателями лидеров мирового биатлона сейчас невозможно. Но за таких спортсменов, как Эдуард Латыпов, сейчас особенно обидно. Он демонстрирует отличную форму, исправляет ошибки в стрельбе и на голову опережает соперников на российском уровне, но шансов показать свой максимум на международной арене у него сейчас просто нет.