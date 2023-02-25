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Гербулова и Носкова расплакались после присуждения двух бронзовых медалей в суперпасьюте

Гербулова и Носкова расплакались после присуждения двух бронзовых медалей в суперпасьюте
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В Ижевске завершился женский суперпасьют на 6 км в рамках чемпионата России — 2023 по биатлону. Третье место в этой гонке заняли две спортсменки — Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.

Биатлонистки боролись на финишной прямой и одновременно пересекли черту. После изучения фотофиниша было принято решение о присуждении двух бронзовых медалей. Новость так сильно обрадовала Носкову и Гербулову, что спортсменки начали обниматься и расплакались в объятьях друг друга.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 6 км. Женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 20.34,7.
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 53,4 секунды.
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 1.00,1.
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.00,1.
5. Анастасия Батманова (Сахалинская область) +1.17,9.

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