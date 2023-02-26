Истомин объяснил, почему Халили досрочно завершил масс-старт на чемпионате России

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил сход московского биатлониста Карима Халили с дистанции в масс-старте на чемпионате России сезона-2022/2023 в Ижевске.

«Были некоторые сложности с инвентарём. В подробности вдаваться не буду. Со здоровьем это никак не связано. Правильно сделал, что снялся, потому нет смысла тратить силы в такой гонке», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Победителем масс-старта стал Ильназ Мухамедзянов, представляющий Удмуртскую Республику.

Напомним, Халили стал победителем общего зачёта Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен, представляющий Москву, набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына из Тюменской области, на 20 очков.