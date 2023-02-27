Каминский прокомментировал победу Мухамедзянова в масс-старте на чемпионате России

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Ильназа Мухамедзянова в масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«Родная трасса помогает Ильназу? Конечно. У него есть недостаток — невысокая вариабельность хода. Поэтому ему очень важно трассу прикатать. Тогда этот недостаток становится плюсом. Он даже знает, наверное, в какую погоду и как использовать разные участки трассы. Конечно, на своей трассе чувствует себя уверенно.

Удивлены ли первой победой? Нет. У него даже один промах лишний. Наверное, немножко начал волноваться. Когда промазал, успокоился и дальше начал работать осознанно. Предполагаю, что так. Он у нас по ходу вышел на уровень лучших. Как правило, на последнем круге у него с Латыповым первые-вторые места.

Есть ли потенциал для роста? Да. Ту же самую вариабельность хода можно повысить, силовой компонент», — приводит слова Каминского «Спорт-экспресс».