Шипулин: в отстранении для российского спорта есть как плюсы, так и минусы

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы все надеемся, что международные федерации других видов спорта и биатлонистов, конечно, будут не играть в политику, а выступать за спорт вне политики, мы бы хотели по крайней мере видеть наших спортсменов на международном уровне. Увидим на Олимпиаде 2026 года? Мы об этом сейчас можем мечтать или говорить, но сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов, которые не хотели бы нас видеть, но, тем не менее, будем это обсуждать с федерациями спорта, с Минспорта на наших и на их площадках, уже обсуждать наши дальнейшие действия, что от нас будет зависеть. Как сильно отстранение влияет на российский биатлон? Не только на биатлон, на любой вид спорта, это очень сильно влияет, пропаганда должна закладываться с юных лет.

Когда ребёнок или родители около телевизора болеют на международных соревнованиях за российского спортсмена, это в том числе некий патриотизм, который зарождается у ребёнка, у которого, может быть, появляется желание бегать за нашу страну. Конечно, конкуренция в нашей стране меньше, чем международная. Здесь страх того, что мы можем потерять некую квалификацию, но есть и плюсы — мы сейчас можем разобраться внутри нашей страны с видами спорта, в том числе с популяризацией, со спортивными объектами, на которых сейчас проводят соревнования и тренировочные сборы, поэтому я думаю, что та некоторая передышка, которая сейчас есть в спорте, даёт как плюсы, так и минусы», — приводит слова Шипулина ТАСС.