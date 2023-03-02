Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?
Поделиться
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что готов отдать свою квоту на Кубке мира соотечественнику – пятикратному олимпийскому чемпиону, 17-кратному чемпиону мира норвежцу Йоханнесу Бё, чтобы «увидеть, насколько хорош Бё».
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?»
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия) Бё завоевал пять золотых медалей (смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка, сингл-микст), а также стал серебряным призёром в мужской эстафете и завоевал бронзу в масс-старте.
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
19:37
-
19:26
-
19:13
-
13:49
-
13:32
-
12:18
-
11:56
-
11:35
-
10:05
-
09:00
- 1 марта 2023
-
21:33
-
13:40
-
11:28
-
10:16
-
09:55
- 28 февраля 2023
-
10:17
- 27 февраля 2023
-
21:29
-
21:21
-
15:50
-
12:17
-
00:03
- 26 февраля 2023
-
15:46
-
14:36
-
14:29
-
13:14
-
13:03
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:36
-
11:22
-
11:09
-
10:42
- 25 февраля 2023
-
16:05
-
15:52
Партнерский контент