Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?

Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?
Комментарии

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что готов отдать свою квоту на Кубке мира соотечественнику – пятикратному олимпийскому чемпиону, 17-кратному чемпиону мира норвежцу Йоханнесу Бё, чтобы «увидеть, насколько хорош Бё».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?»

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия) Бё завоевал пять золотых медалей (смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка, сингл-микст), а также стал серебряным призёром в мужской эстафете и завоевал бронзу в масс-старте.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
В биатлоне Йоханнесу Бё скучно побеждать. Норвежцу пора пробовать себя в лыжных гонках! В биатлоне Йоханнесу Бё скучно побеждать. Норвежцу пора пробовать себя в лыжных гонках!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023