Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что готов отдать свою квоту на Кубке мира соотечественнику – пятикратному олимпийскому чемпиону, 17-кратному чемпиону мира норвежцу Йоханнесу Бё, чтобы «увидеть, насколько хорош Бё».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Смог бы биатлонист Йоханнес Бё проявить себя на Кубке мира по лыжным гонкам?»

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия) Бё завоевал пять золотых медалей (смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка, сингл-микст), а также стал серебряным призёром в мужской эстафете и завоевал бронзу в масс-старте.