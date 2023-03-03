Видеообзор победы Марте Рейселанд в спринте на 7-м этапе Кубка мира

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) завершился женский спринт в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 19.28,4 (0 промахов).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 20,5 секунды (1).
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 29,3 (1).
4. Доротея Вирер (Италия) + 35,4 (1).
5. Ванесса Фойгт (Германия) + 36,7 (0).
6. Денизе Херрман-Вик (Германия) + 38,5 (1).
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 38,6 (0).
8. Лиза Виттоцци (Италия) + 40,1 (1).
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