Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место
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В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) прошла мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё.
Бё стартовал первым и сохранил свою позицию. Вторым стал норвежский биатлонист Тарьей Бё. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.25,1 (2 промаха).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 34,6 секунды (1).
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.11,0 (5).
4. Бенедикт Долль (Германия) +1.14,5 (2).
5. Фабьен Клод (Франция) +1.37,9 (4).
6. Антонен Гигонна (Франция) +1.37,9 (4).
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.38,3 (4).
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
04 марта 2023, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:25.1
2
Тарьей Бё
Норвегия
+34.6
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+1:11.0
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