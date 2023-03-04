Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 10 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место
Комментарии

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) прошла мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё.

Бё стартовал первым и сохранил свою позицию. Вторым стал норвежский биатлонист Тарьей Бё. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

Биатлон. Кубок мира, седьмой этап. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.25,1 (2 промаха).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 34,6 секунды (1).
3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.11,0 (5).
4. Бенедикт Долль (Германия) +1.14,5 (2).
5. Фабьен Клод (Франция) +1.37,9 (4).
6. Антонен Гигонна (Франция) +1.37,9 (4).
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.38,3 (4).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
04 марта 2023, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:25.1
2
Тарьей Бё
Норвегия
+34.6
3
Мартин Понсилуома
Швеция
+1:11.0
Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023