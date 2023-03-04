Видеообзор победы Марте Рёйселанд в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира
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В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) прошла женская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап. Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 29.22,7 (1 промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 2,2 секунды (1).
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +15,3 (0).
4. Жулия Симон (Франция) +53,0 (1).
5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.09,6 (2).
6. Денизе Херрман (Германия) +1.09,6 (3).
7. Ханна Кебингер (Германия) +1.10,3 (2).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
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