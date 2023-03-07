Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдет с 9 по 12 марта.
Женщины
Марте Рёйселанд
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Каролин Кноттен
Ида Льен
Юни Арнеклейв
Рагнхильд Фемстейневик
Мужчины
Эндре Стрёмсхейм
Александр Андерсен
Вебьёрн Сёрум
Ветле Шоста Кристиансен
Йоханнес Дале
Отметим, Тарьей и Йоханнес Бё, а также Стурла Холм Легрейд должны выступить только в масс-старте. Отметим, ранее сообщалось, что братья Бё пропустят этап Кубка мира в шведском Эстерсунде из-за положительного теста на коронавирус. Легрейд же пропускал предыдущий этап Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) из-за коронавируса, о сроках его возвращения не сообщалось.
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