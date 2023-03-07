Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдет с 9 по 12 марта.

Женщины

Марте Рёйселанд

Ингрид Ландмарк Тандреволд

Каролин Кноттен

Ида Льен

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Мужчины

Эндре Стрёмсхейм

Александр Андерсен

Вебьёрн Сёрум

Ветле Шоста Кристиансен

Йоханнес Дале

Отметим, Тарьей и Йоханнес Бё, а также Стурла Холм Легрейд должны выступить только в масс-старте. Отметим, ранее сообщалось, что братья Бё пропустят этап Кубка мира в шведском Эстерсунде из-за положительного теста на коронавирус. Легрейд же пропускал предыдущий этап Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) из-за коронавируса, о сроках его возвращения не сообщалось.