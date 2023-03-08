Алимбекова-Смольская: не перестаю восхищаться силой и энергией, которую мы, девушки, имеем

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях поздравление с Международным женским днём.
На своей странице в социальных сетях биатлонистка выложила фотографии в белом платье, написав слова поздравления всем девушкам в комментариях к публикации.
«Этот год подарил мне много новых знакомств с прекрасными людьми, с прекрасными женщинами, профессионалами в своих сферах. Следя за каждой из них, зная их историю и достижения, я не перестаю восхищаться силой и энергией, которую мы, девушки, имеем!
Пусть эта женская неиссякаемая энергия всегда будет с нами, делитесь ею со своими любимыми мужчинами, и тогда они точно добьются самых желанных высот! Любви и нежности, сил и вдохновения, расцветайте и украшайте этот мир, прекрасные дамы!» — подписала фотографии Алимбекова-Смольская.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛИМБЕКОВОЙ-СМОЛЬСКОЙ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛИМБЕКОВОЙ-СМОЛЬСКОЙ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛИМБЕКОВОЙ-СМОЛЬСКОЙ
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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