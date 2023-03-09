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Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на восьмом этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская индивидуальная гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира сезона-2022/2023 по биатлону. Победительницей гонки стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

Спортсменка не допустила промахов и прошла дистанцию за 41.19,6. Второй стала другая итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд. Третьей стала немка Денизе Херрман-Вик.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).

3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).