Доротея Вирер: крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Уверенности совсем нет

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на восьмом этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила промахов в этой гонке.

«Я крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Сейчас уверенности в этом компоненте совсем нет, я стреляю медленно. Я не слишком уверена в себе, но возможно, со стороны всё выглядит иначе», — приводит слова Вирер NRK.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).

3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).

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