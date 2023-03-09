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Доротея Вирер: крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Уверенности совсем нет

Доротея Вирер: крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Уверенности совсем нет
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на восьмом этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила промахов в этой гонке.

«Я крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Сейчас уверенности в этом компоненте совсем нет, я стреляю медленно. Я не слишком уверена в себе, но возможно, со стороны всё выглядит иначе», — приводит слова Вирер NRK.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).

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