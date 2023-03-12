Анастасия Гореева одержала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках шестого этапа Кубка Содружества сезона-2022/2023 в Тюмени.
Спортсменка допустила два промаха и прошла дистанцию за 34.24,2. Второй стала Наталья Гербулова, отставшая от лидера на 12,2 секунды. Тройку замкнула Екатерина Носкова.
Биатлон. Тюмень. Кубок Содружества. Шестой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Гореева (Россия) — 34.24,2 (2 промаха).
2. Наталья Гербулова (Россия) — отставание 12,2 секунды (2).
3. Екатерина Носкова (Россия) +22,3 (4).
Биатлон. Кубок Содружества-2022/23. Этап 6, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
12 марта 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Гореева
Россия
34:24.2
2
Наталья Гербулова
Россия
+12.2
3
Екатерина Носкова
Россия
+22.3
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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