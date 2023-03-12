Видеообзор победы Доротеи Вирер в масс-старте на восьмом этапе Кубка мира
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция), завершился женский масс-старт на 12,5 км. Победу по итогам гонки одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Спортсменка не допустила промахов на четырёх рубежах и прошла дистанцию за 31.58,5. Второе место заняла французская лыжница Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Тройку замкнула лидер общего зачёта Кубка мира француженка Жулия Симон.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:
Биатлон. Эстерсунд, Швеция. Кубок мира. Восьмой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0 промахов).
2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 6,3 секунды (0).
3. Жулия Симон (Франция) +11,1 (1).
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