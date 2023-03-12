Серохвостов: падения можно было избежать, если бы Бажин ехал подальше от меня и не обгонял

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о падении во время мужского масс-старта на этапе Кубка Содружества.
Напомним, перед первой стрельбой Серохвостов столкнулся с Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку, не смог провести стрельбу и был вынужден сняться с гонки.
«Как произошло падение в масс-старте? Мы ехали со спуска, сцепились лыжами и упали. Думаю, падения можно было бы избежать, если бы Кирилл Бажин ехал чуть дальше, левее от меня. Или бы просто не обгонял с краю, а ехал в пелотоне, потому что мне деваться было некуда, я ехал за Эдиком и мог ехать только вперёд, за ним. Так я и делал, не собирался обгонять.
Общались ли с Кириллом Бажиным после падения? Нет, мы не виделись. Я пошёл кататься, делать тренировку, видел, как Кирилл ехал, я ему махнул, что всё нормально, он кивнул, и всё», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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