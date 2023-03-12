Видеообзор победы норвежца Кристиансена в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал победителем масс-старта на 15 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция).
Норвежец не допустил промахов на четырёх огневых рубежах и прошёл дистанцию за 35.17,0. Второе место занял соотечественник победителя Йоханнес Дале, уступивший лидеру 9,1 секунды. Замкнул тройку призёров французский биатлонист Эрик Перро.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Биатлон. Эстерсунд, Швеция. Кубок мира. Восьмой этап. Масс-старт. 15 км. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 35.17,0 (0 промахов).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 9,1 секунды (0).
3. Эрик Перро (Франция) +12,3 (1).
4. Михал Крчмарж (Чехия) +16,2 (1).
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) +17,7 (1).
6. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) +28,1 (1).
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