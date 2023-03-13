«Может быть, суперлыжи, суперврачи». Российская биатлонистка — о причинах побед норвежцев

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, порассуждала о причинах доминирования норвежских лыжников в текущем международном сезоне.

«Мы просто все удивляемся и мало верим в то, что норвежцы тренируются значительно больше нас. Мы знаем, как мы тренируемся, и больше просто некуда вместить. Летом стандартная тренировка три с половиной или четыре часа плюс растяжка, сдача винтовок, чистка винтовок, тренаж – это одна тренировка. И вторая – в районе двух с половиной часов. Тренироваться больше нет смысла.

Мы не понимаем, почему у норвежцев так. Мы слышали, что у них личный повар, психолог, может быть, всё и состоит из этих тонкостей. Мы многое не знаем, поэтому сложно судить. Может быть, суперлыжи, суперврачи, не знаю.

Чаще всего Россия больше берёт тренировками, а чем другие – непонятно», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: