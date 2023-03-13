«Мне очень стыдно». Биатлонистка Батманова — о дисквалификации на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, прокомментировала свою дисквалификацию в спринте на шестом этапе Кубке Содружества 9 марта.

«На самом деле мне очень стыдно, потому что всё это в каком-то роде говорит о моём непрофессионализме. Меня дисквалифицировали за нарушение правил безопасности при манипуляции с оружием.

Я подъехала к рубежу, и у меня случилась небольшая дезориентация. Я упала, до сих пор не могу вспомнить почему. Раньше этих проблем не было, но мне показалось, что был резкий контраст снега и резинового коврика. В это же время я снимала винтовку, и она упала плашмя. Мы обычно сразу открываем заглушку, но у меня пошла нестыковка. Тут всё происходит автоматически, то есть ты вообще не думаешь, что делаешь, а в этот раз последовательность была нарушена. И я продолжала совершать манипуляции, но с закрытой заглушкой. Я всё зарядила, смотрю вперёд, изготавливаюсь, а у меня всё темно, потому что заглушка закрыта. И так как такой ситуации у меня ещё не было ни разу, быстро сориентироваться у меня не получилось.

Я с заряженной винтовкой, с закрытым затвором начинала открывать заглушки, а это ошибка. Кто бы как там ни спорил, что ничего страшного и опасного не случилось, всё равно это ошибка. Хотя мне Вася Томшин и Ира Казакевич сказали, что на Кубке мира такие ситуации были и за это не дисквалифицировали», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: