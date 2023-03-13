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«Я бы уже давно закончила». Российская биатлонистка рассказала о работе с психологом

«Я бы уже давно закончила». Российская биатлонистка рассказала о работе с психологом
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Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала о том, что уже в течение нескольких лет работает с психологом.

«Да, работаю, наверное, с 2019 года. Тогда к нам в юниорскую команду предложили психолога, она с нами ездила весь летний период, потом продолжала с нами общаться дистанционно. И с тех пор мы с ней работаем. Я вижу в себе психологические резервы, и, если бы не она, я бы, наверное, уже года два назад закончила с биатлоном. Мне кажется, психолог – это важно. Главное – найти специалиста, который тебе подходит», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»:

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