Российская биатлонистка Батманова: у нас никто не стреляет дольше лидеров Кубка мира

Биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, сравнила показатели скорости стрельбы россиян и лидеров Кубка мира.

«У нас есть Николай Степанович Загурский, который очень интересуется статистикой. Было интересно, когда он нам на тренировках говорит: «Симон стреляет за 23 секунды, а вы за 25–26», и всё время думаешь, а как эти 23 выглядят? Включаешь, смотришь и понимаешь, что Степаныч врёт (улыбается), потому что они стреляют за 28–30. И классно, что, когда я захожу в аналитику, я вижу, что у нас никто не стреляет дольше тех же лидеров, которые бегут на Кубке мира. То есть мы, во-первых, стреляем одинаково, во-вторых, ладно бы у нас всегда были идеальные условия, у нас также непростая ветровая обстановка, тот же Ижевск, Уват или Ханты, да и Тюмень.

Как бы нас ни запугивали тем, что у них там суперскорости стрелковые и по дистанции, но, судя по всему, Эдик у нас поддерживает эту скорость. А по скорострельности никто нашу Любу Калинину не переплюнет, если посмотреть аналитику. Поэтому всё в порядке, мы движемся вперёд, какого-то большого провала по времени стрельбы нет. Конечно, нужно стремиться стрелять быстрее, чем они, но поддерживать такой результат тоже очень важно», — сказала Батманова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Анастасией Батмановой на «Чемпионате»: