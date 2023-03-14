Швеция не допустит российских лыжников и биатлонистов на ЧМ среди военнослужащих

Представитель оргкомитета чемпионата мира среди военнослужащих, который пройдёт в Бодене, Ульрик Ханссон-Милд заявил, что Швеция отказалась допустить российских биатлонистов и лыжников на турнир.

Международный совет военного спорта (CISM) является единственной в мире международной спортивной организацией, которая отказалась от каких-либо санкций в отношении России.

«Приглашения на соревнования Международного совета военного спорта размещены на веб-сайте CISM и, таким образом, доступны для всех государств — членов CISM. Однако из-за текущей ситуации с безопасностью и ситуацией на Украине Швеция не будет принимать участников из России во время этого соревнования. Вкратце — приглашение действительно через CISM, но заявители из России в текущей ситуации не смогут участвовать в соревнованиях в Швеции», — приводит слова Ханссона-Милда ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта среди военнослужащих пройдёт в Бодене (Швеция) с 27 по 31 марта.