Марте Рёйселанд: биатлон навсегда останется в моем сердце

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Марте Рёйселанд высказалась о своём решении завершить карьеру. Сегодня стало известно, что 32-летняя биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который станет для неё последним.
«Биатлон навсегда останется в моем сердце. Вот почему это нечто особенное и очень эмоциональное – стоять здесь сегодня и говорить, что Хольменколлен станет моим последним этапом Кубка мира. Это странно и грустно, но в то же время решение кажется невероятно правильным. Я с нетерпением жду того, что мне дальше предложит моя жизнь», – цитирует 32-летнюю норвежку издание VG.
Марте Рёйселанд завоевала три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. На её счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.
- 14 марта 2023
-
13:09
-
12:12
-
10:03
- 13 марта 2023
-
23:33
-
22:37
-
16:45
-
16:35
-
16:05
-
15:53
-
14:57
-
14:37
-
14:16
-
13:54
-
13:31
- 12 марта 2023
-
21:23
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:40
-
18:36
-
18:25
-
17:28
-
17:19
-
16:18
-
15:33
-
14:02
-
13:48
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:37
-
12:26
-
12:10
-
11:55
-
11:30