Марте Рёйселанд: биатлон навсегда останется в моем сердце

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Марте Рёйселанд высказалась о своём решении завершить карьеру. Сегодня стало известно, что 32-летняя биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который станет для неё последним.

«Биатлон навсегда останется в моем сердце. Вот почему это нечто особенное и очень эмоциональное – стоять здесь сегодня и говорить, что Хольменколлен станет моим последним этапом Кубка мира. Это странно и грустно, но в то же время решение кажется невероятно правильным. Я с нетерпением жду того, что мне дальше предложит моя жизнь», – цитирует 32-летнюю норвежку издание VG.

Марте Рёйселанд завоевала три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. На её счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.