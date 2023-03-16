Вернувшийся после болезни Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт на этапе КМ в Хольменколлене

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё.

Младший Бё провёл первую гонку после перенесённого коронавируса. Он допустил один промах на стойке, однако его скорость на дистанции компенсировала прохождение штрафного круга.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).

4. Андрей Расторгуев (Латвия) +46,5 (1).

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,0 (0).

6. Йоханнес Кюн (Германия) +55,9 (0).

7. Кентен Фийон Майе (Франция) +56,6 (0).

8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.02,4 (1).