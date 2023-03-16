Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё прокомментировал свою рекордную 17-ю победу в сезоне на Кубке мира

Йоханнес Бё прокомментировал свою рекордную 17-ю победу в сезоне на Кубке мира
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою 17-ю победу в сезоне на Кубке мира. Он установил новый рекорд по количеству личных выигранных гонок в одном сезоне, побив собственный результат сезона-2018/2019 (16 побед).

Это произошло на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия). Младший Бё уверенно выиграл спринт.

Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Спринт, мужчины. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).

«Мне удалось хорошо отдохнуть. Болезнь прошла бессимптомно, но я всё равно взял пару выходных, в которые мне удалось хорошо потренироваться. Теперь я здесь. Похоже, это очередная победа. Это чрезвычайно хороший результат. 17 побед – прекрасное число», — приводит слова младшего Бё TV2.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить! Йоханнес Бё снова установил фантастический рекорд. Норвежца никто не может остановить!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023