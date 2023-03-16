Йоханнес Бё прокомментировал свою рекордную 17-ю победу в сезоне на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою 17-ю победу в сезоне на Кубке мира. Он установил новый рекорд по количеству личных выигранных гонок в одном сезоне, побив собственный результат сезона-2018/2019 (16 побед).

Это произошло на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия). Младший Бё уверенно выиграл спринт.

Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Спринт, мужчины. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).

«Мне удалось хорошо отдохнуть. Болезнь прошла бессимптомно, но я всё равно взял пару выходных, в которые мне удалось хорошо потренироваться. Теперь я здесь. Похоже, это очередная победа. Это чрезвычайно хороший результат. 17 побед – прекрасное число», — приводит слова младшего Бё TV2.