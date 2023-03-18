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Немка Денизе Херрман-Вик выиграла спринт на последнем для себя этапе Кубка мира

Немка Денизе Херрман-Вик выиграла спринт на последнем для себя этапе Кубка мира
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В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик.

Денизе Херрман показала результат 21.06,5, не допустив ни единого промаха. Второй стала шведка Ханна Эберг, которая также не допустила промахов, но проиграла немке три с половиной секунды. Бронзу завоевала шведка Анна Магнуссон.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, женщины. 7,5 км

1. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 21.06,5. (0 промахов).
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 3,5 секунды (0).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +33,1 (0).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Денизе Херрман
Германия
21:06.5
2
Ханна Эберг
Швеция
+3.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+33.1
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