Немка Денизе Херрман-Вик выиграла спринт на последнем для себя этапе Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка, немка Денизе Херрман-Вик.

Денизе Херрман показала результат 21.06,5, не допустив ни единого промаха. Второй стала шведка Ханна Эберг, которая также не допустила промахов, но проиграла немке три с половиной секунды. Бронзу завоевала шведка Анна Магнуссон.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, женщины. 7,5 км

1. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 21.06,5. (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 3,5 секунды (0).

3. Анна Магнуссон (Швеция) +33,1 (0).