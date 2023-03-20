Губерниев высказался о разнице в размере призовых у биатлонистов и лыжников

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о разнице в размере призовых за участие во внутрироссийских соревнованиях у биатлонистов и лыжников.
«Кстати, все обратили внимание, что призовые у лыжников весьма солидные? Пришло телевидение, и появились солидные спонсоры! Частный капитал! А у биатлонистов в СБР денег от букмекеров огромный мешок, а призовые для спортсменов слабенькие… Но, пока молчат спортсмены, так всё и будет продолжаться! Надо создавать комитет спортсменов и активно бороться за свои права! А я всегда помогу!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Победители чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам получат по 150 тыс. рублей. Призовые за второе место составят 120 тыс. рублей, за третье – 90 тыс.
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