Губерниев высказался о разнице в размере призовых у биатлонистов и лыжников

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о разнице в размере призовых за участие во внутрироссийских соревнованиях у биатлонистов и лыжников.

«Кстати, все обратили внимание, что призовые у лыжников весьма солидные? Пришло телевидение, и появились солидные спонсоры! Частный капитал! А у биатлонистов в СБР денег от букмекеров огромный мешок, а призовые для спортсменов слабенькие… Но, пока молчат спортсмены, так всё и будет продолжаться! Надо создавать комитет спортсменов и активно бороться за свои права! А я всегда помогу!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Победители чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам получат по 150 тыс. рублей. Призовые за второе место составят 120 тыс. рублей, за третье – 90 тыс.