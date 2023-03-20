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«Он раскрыл врачебную тайну». Жаклен резко отреагировал на слова тренера о его депрессии

«Он раскрыл врачебную тайну». Жаклен резко отреагировал на слова тренера о его депрессии
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен резко отреагировал на слова бывшего тренера сборной Франции Венсана Виттоза о его депрессии.

«Утверждать, что у кого-то депрессия или болезнь, должен врач. Публичное заявление об этом без согласия человека является раскрытием врачебной тайны. Депрессия – это важная, сложная тема. Использовать её для объяснения проблем в выступлениях – нелепо.

Это не делает чести тем, кто тыкает пальцем в людей, страдающих от этого, и сваливает всё в одну кучу. Возможно, такая бестактность связана с чрезмерной эмоциональностью, но тема слишком важна, чтобы игнорировать её», — написал Жаклен на своей странице в социальной сети.

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