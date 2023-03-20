Экс-тренер французов — о Жаклене: это спортсмен, страдающий депрессией уже полтора года

Чемпион мира, бывший французский лыжник, а ныне тренер Венсан Виттоз рассказал, с какими проблемами тренерский штаб сборной Франции по биатлону столкнулся в прошедшем сезоне-2022/2023.

Ранее Виттоз и его коллега Патрик Фавр подали в отставку.

«Не нужно скрывать. Остальные добились прогресса, можно проанализировать это. Может, не особенно быстро, может, не так, чтобы заменить двух этих лидеров. Но у обоих наших лидеров по разным причинам наблюдалась стагнация.

Есть спортсмен, страдающий депрессией (Эмильен Жаклен) уже полтора года, мы его вели и сделали больше, чем было возможно. Мы вкладываем всю свою энергию, иногда даже чересчур. Мы слишком старались вернуть его на верный путь, а здесь речь о болезни. Надо сказать это вслух – это депрессия. Мы поддерживали его, это продолжается уже полтора года – с прошлогоднего этапа во Франции.

А ещё Кентен в постолимпийском сезоне не хотел слышать предупреждения. Может, мы не смогли достаточно повлиять на это. Это Кентен, думаю, он хотел показать всем, кто говорил, что это будет трудный год, что с ним этого не произойдёт. Он – машина и готов повторить результаты. В конце концов он заболел ковидом под Рождество, он не думал, что такое в его карьере произойдёт. Он ошибся. Мы пытались его предупредить. Возможно, наша вина в том, что мы не оказали на него достаточного влияния», — приводит слова Виттоза RMC.