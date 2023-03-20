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Видео: звёзды биатлона пьют шампанское и веселятся, провожая сезон-2022/2023

Видео: звёзды биатлона пьют шампанское и веселятся, провожая сезон-2022/2023
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал в социальных сетях атмосферный ролик о завершении сезона-2022/2023. На нём запечатлены финишные моменты заключительных гонок спортивного года – масс-стартов на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

В кадре биатлонистки и биатлонисты пьют шампанское, позируют для фото и общаются. Также акцент сделан на спортсменах, для которых прошедший сезон стал последним в карьере. В частности, это норвежки Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф, француженка Анаис Шевалье-Буше и немка Денизе Херрман-Вик.

Видео доступно на YouTube-канале Biathlonworld. Права на него принадлежат IBU.

Напомним, российские биатлонисты полностью пропустили международный сезон-2022/2023 из-за бана со стороны IBU.

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