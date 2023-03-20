«Никогда больше не повторю подобного». Норвежец Йоханнес Бё провёл невероятный сезон

Кубок мира по биатлону – 2022/2023 завершён. И этой зимой на трассе не было равных Йоханнесу Бё. Казалось, что норвежец без особых усилий забирает одну золотую награду за другой и ставит всё новые рекорды.

Подводим итоги нереального сезона звезды мирового спорта.

Нереальные рекорды Йоханнеса

Три сезона подряд начиная с 2018 года Йоханнес Бё выигрывал «Большие хрустальные глобусы», однако олимпийский сезон для норвежца складывался не так удачно. До Игр младший Бё лишь несколько раз попадал на подиум в личных гонках и выиграл одно личное золото. В Пекине Бё всё-таки смог показать свой уровень, но сразу после Олимпиады объявил о досрочном завершении сезона, а в общем зачёте Кубка мира занял лишь 13-е место.

Уже в сезоне-2022/2023 Йоханнес Бё вернулся на Кубок мира с новыми силами, и практически сразу стало понятно, что конкурировать с ним не может практически никто. Результаты Йоханнеса и несколько мировых рекордов, которые он поставил в минувшем сезоне, говорят сами за себя.

Йоханнес побил свой же рекорд по количеству личных побед за сезон. В сезоне-2018/2019 он выиграл 16 гонок, а в сезоне-2022/2023 ему удалось подняться на верхнюю ступень пьедестала 19 раз. Таким образом, за эту зиму Йоханнес выиграл 19 личных гонок из 25. И этих побед могло быть больше, но из-за коронавируса Йоханнесу пришлось пропустить две гонки в Эстерсунде.

Уле-Эйнар Бьорндален усомнился в том, что Йоханнес когда-нибудь сможет повторить это достижение, и даже сам Бё с этим согласился.

«Я согласен, и даже глупо думать иначе. Поэтому я должен наслаждаться этим сезоном. Думаю, что никогда больше не сделаю ничего подобного».

Также Йоханнес побил рекорд Мартена Фуркада по количеству личных медалей, завоёванных подряд в гонках Кубка мира. В сезоне-2017/2018 француз поднимался на подиум в личных гонках 15 раз подряд. У Йоханнеса в сезоне-2022/2023 медальная серия продолжалась 18 гонок. Бё установил рекорд и по самой длинной победной серии – 11 личных гонок на Кубке мира подряд.

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

А ему ещё есть к чему стремиться?

Осталось ещё несколько рекордов, побить которые у Йоханнеса пока не получилось, но у него есть все шансы сделать это в будущем.

Например, младший Бё приблизился к рекорду по общему количеству побед и подиумов на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Сейчас лидер по этому показателю – Бьорндален, на счету которого 95 выигранных гонок и 179 медалей. На втором месте Мартен Фуркад – 83 победы в личных гонках и 150 подиумов. После сезона-2022/2023 у Йоханнеса 74 победы и 102 подиума.

Йоханнес в четвёртый раз в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» также он забрал «Глобусы» за победу в зачётах спринтерских гонок и пасьютов. Он досрочно выиграл главный трофей – за два этапа до конца сезона. Но по количеству «Глобусов» до Мартена Фуркада и Бьорндалена Бё он пока не добрался. На счету француза семь побед, у норвежца – шесть.

На чемпионате мира – 2023 норвежец выиграл медали в каждой из семи гонок. Победил в пяти, добыл одно серебро и одну бронзу. В Оберхофе Йоханнес стал 17-кратным чемпионом мира. Больше него на чемпионатах мира побеждал только Уле-Эйнар Бьорндален, на счету которого 20 побед.

«Серебро теперь на вкус как золото»

Даже соперники восхищались Йоханнесом и признавали, что бороться с ним в этом сезоне практически невозможно. А в спринтах в этом сезоне побороться с Бё не смог вообще никто – норвежец выиграл восемь из восьми спринтерских гонок этого сезона. Это просто невероятная статистика!

«Серебро теперь на вкус как золото. На трассе есть один человек, который просто лучше остальных. Я надеялся догнать его, но с такой скоростью, с какой он бежит сегодня, шансов у меня нет», – цитирует Легрейда VG.

В этом сезоне Йоханнес не раз обеспечивал себе огромное преимущество задолго до финиша. Он мог позволить себе спокойно проходить последний круг, приветствовать болельщиков, отбивая им «пятюни».

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На финальном этапе в Хольменколлене Бё и вовсе позволил себе дерзкую выходку, на которую ранее не решался никто. После четвёртого выстрела на заключительной стрельбе он повернулся к болельщикам и приложил указательный палец к губам, после чего закрыл пятую мишень.

Призовые, которые Йоханнес заработал в этом сезоне, также впечатляют. За сезон-2022/2023 на Кубке мира Бё получит около € 350 тыс. А на чемпионате мира, по данным Dagbladet, Йоханнес заработал чуть больше € 110 тыс.