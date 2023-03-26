Российский биатлонист Ерёмин: скучаю по атмосфере международных соревнований

Казахстанский биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России, рассказал, скучает ли по выступлениям на международных стартах.

«Конечно, это самые главные старты, и хочется там выступать. Но хочется выступать там не просто статистом, а бороться за призовые места, и хочется с максимально хорошим уровнем подойти туда. Скучаю по самой атмосфере этих соревнований. Ещё с юношеских чемпионатов мира мне запомнилось ощущение какого-то праздника и глобальности происходящего. Ну и, как говорят, biathlon family – там все на одной волне», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международного сезона-2022/2023 решением IBU в связи с ситуацией на Украине.