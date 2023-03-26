Российский биатлонист Ерёмин: скучаю по атмосфере международных соревнований
Поделиться
Казахстанский биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России, рассказал, скучает ли по выступлениям на международных стартах.
«Конечно, это самые главные старты, и хочется там выступать. Но хочется выступать там не просто статистом, а бороться за призовые места, и хочется с максимально хорошим уровнем подойти туда. Скучаю по самой атмосфере этих соревнований. Ещё с юношеских чемпионатов мира мне запомнилось ощущение какого-то праздника и глобальности происходящего. Ну и, как говорят, biathlon family – там все на одной волне», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международного сезона-2022/2023 решением IBU в связи с ситуацией на Украине.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
17:15
-
17:05
-
10:23
- 25 марта 2023
-
15:57
-
09:31
- 23 марта 2023
-
18:13
-
10:28
-
08:03
- 22 марта 2023
-
18:26
-
16:41
-
16:07
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:41
-
11:15
-
11:04
-
10:34
- 21 марта 2023
-
19:59
-
19:26
-
16:10
-
15:45
-
13:56
-
13:55
-
13:38
-
11:34
-
11:22
-
10:23
-
10:20
- 20 марта 2023
-
22:59
-
22:49
-
21:47
-
20:04
-
19:00
-
18:16
Партнерский контент