«Будто заперт в четырёх стенах». Российский биатлонист рассказал, как работал продавцом

Биатлонист Роман Ерёмин, перешедший в сборную России, рассказал, чем занимался после дисквалификации из сборной Казахстана.

«Не скажу, что весь этот период я совсем не тренировался. Может быть, я тренировался намного меньше, чем обычно. Это длилось около полугода. И какое-то время из этого я вообще не тренировался, где-то пару месяцев, когда я работал (улыбается).

Уже в Новосибирске я работал продавцом в магазине электронной техники. Это была весна 2021 года. Это была одна из причин, почему захотелось назад. Потому что я не нашёл себя в этом. Мне спорт нравится тем, что здесь ты постоянно находишься в движении и жизнь достаточно разнообразна. А там казалось, будто ты заперт в четырёх стенах», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.