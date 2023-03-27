Дмитрий Губерниев высказался о победе Наталии Шевченко на чемпионате России по биатлону

Российский тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Наталии Шевченко в спринте на чемпионате России по биатлону.

«Она же не для того в биатлон приходила, чтобы проигрывать. Она лыжница очень хорошего класса, выигрывала многие турниры и была призёром на международной арене. Приспосабливалась довольно долго, чтобы показывать настоящий лыжный ход. Сегодня мастерство лыжницы сказалось. Но главное, что сумела сделать ноль на рубежах — она большая молодец. Здесь тот самый случай, когда всё это можно поприветствовать и сказать лыжницам, которые задумываются о переходе в биатлон, что есть живой пример, как добиться быстро успеха.

Понятно, что у Наталии прекрасная школа. Неоднозначно выглядит подготовка девчонок в группе Шашилова, но видно, как Шевченко прибавляет. Сегодня получился интересный пьедестал: Егорова финишировала с серебром, Буртасова финишировала на четвёртом месте. В целом мы говорим, что женский биатлон лихорадит. Сборницы, которые должны быть стабильнее и лучше, выглядят по-разному.

Можно сказать, что турниры непредсказуемые — в этом прелесть биатлона. Шевченко можно поздравить. Года не прошло, всего несколько месяцев с момента перехода в биатлон, а уже чемпионка России. Это солидный уровень», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км, которая прошла в Ханты-Мансийске. Второе место заняла Анастасия Егорова, третьей стала Анастасия Гореева.