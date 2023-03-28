Латыпов — о Серохвостове: это однозначно сильный соперник

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, одержавший победу в гонке преследования, поделился своим мнением о выступлениях Даниила Серохвостова.

«Даниил Серохвостов – это однозначно сильный соперник, он сильный парень, молодой, дерзкий. И мы уже с ним в этом году очень много соперничаем на дистанции, именно вдвоём. В каждой гонке практически всегда решаем, кто победит. Это очень хорошо, что такие молодые спортсмены начинают показывать очень стабильный, хороший результат. Надеюсь, что мы сможем эту форму сохранить и, дай бог, на международных стартах будем так же конкурировать не только друг с другом, но и с сильными спортсменами со всего мира.

В любом случае есть какие-то моменты, где я сильнее Даниила, где-то в каких-то моментах он сильнее. Я смотрю за ним, как он делает какие-то вещи, перенимаю это, потому что, действительно, то, что он делает, это считается одним из лучших в мире, то есть наравне с мировыми лидерами текущего биатлона. Это очень хорошо, и надо всегда друг у друга перенимать опыт, смотреть сильные стороны и так же стараться это делать», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

По итогам гонки преследования на 12,5 км в Ханты-Мансийске Даниил Серохвостов занял четвёртое место с отставанием от лидера 12,3 секунды.